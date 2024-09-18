Тарасова: «Стагнирует ли фигурное катание в России? Мы довольны состоянием нашей сборной!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ», стагнирует ли фигурное катание в России без международных стартов.

«Мы знаем, что мы делаем. Мы довольны состоянием нашей сборной на сегодняшний день. У нас хорошие, новые программы. Мы видим новые вещи. Может быть, нет каких-то сногсшибательных. Но очень достойно! На соревнованиях их и проверим», — сказала Тарасова «СЭ».

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.