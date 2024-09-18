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Сегодня, 18:55

Бестемьянова — о Трусовой: «Не вхожу в число ее поклонников»

Бестемьянова призналась, что не является поклонницей Трусовой
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Александра Игнатова (Трусова).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка 1988 года, тренер и эксперт Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» высказалась об Александре Трусовой на контрольных прокатах.

— Я ждала выступления всех спортсменов нашей сборной. Это очень интересное событие, когда в первый раз видишь новые программы сезона. Я получала наслаждение от каждой программы, которую я видела. Я рада, что она [Трусова] выступила, но не уверена, что она действительно вернулась. Не вхожу в число ее поклонников, хотя и уважаю ее спортивные достижения, — сказала Бестемьянова «СЭ».

Контрольные прокаты сборной России прошли в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.

Макар Игнатов. На прокатах фигуристы увлеклись поэзией. Алиев вспомнил Онегина, Игнатов — о вечности, Трусова — о людях-зверях

Софья Щудрина

Александра Трусова - Игнатова
Наталья Бестемьянова
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