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Бывшая российская фигуристка Морозов выложила фото с флагом США: «Вперед и ввысь»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Аннабель Морозов и Джеффри Чен с американским флагом.
Фото Соцсети

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в танцах на льду, опубликовала в соцсетях фотографию с флагом США.

В мае 2024 года спортсменка сменила спортивное гражданство с российского на американское. В воскресенье, 15 сентября фигуристка в паре с Джеффри Ченом заняла второе место на турнире Lombardia Trophy в Италии.

«Спасибо, Lombardia Trophy. Здесь у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Вперед и ввысь!» — написала спортсменка в соцсетях, опубликовав снимок, на котором они с Ченом держат американский флаг.

Аннабель Морозов — дочь бывшего российского фигуриста Николая Морозова. У спортсменки есть российское, американское и французское гражданство.

Фигурное катание
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