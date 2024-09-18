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Сегодня, 19:10

Бестемьянова ответила американцам: «Занимаются, политикой и ведут себя непрофессионально!»

Бестемьянова резко ответила американцам на критику контрольных прокатов сборной России
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Наталья Бестемьянова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка 1988 года, тренер и эксперт Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» ответила на критику американских блогеров Дэйва Лиза и Нолана Карни, которые провели критический эфир о контрольных прокатах сборной России.

— Как оцениваете уровень фигурного катания в России сейчас? Американский журналист Дэйв Лиз, например, считает, что российские фигуристы теряют мотивацию...

— А он вообще смотрел программы американских фигуристов? (Смеется.) Любая наша пара, которая даже не претендует на первые места, интереснее тех пар, которые уже выступали на Lombardia Trophy. Постановки наших спортсменов гораздо лучше, и это уже плюс, который мы увидели в самом начале сезона и у одиночников, и у парников. Упал уровень или нет — мы сможем узнать только в сезоне, как же Дэйв Лиз понял это сейчас? Он ведет себя абсолютно непрофессионально, занимается политикой. Начало сезона — это показ новых программ, уровень фигурного катания определить невозможно. Наши программы намного интереснее всех мировых шедевров, которые мы уже успели посмотреть в начале сезона, — сказала Бестемьянова «СЭ».

Софья Щудрина

Наталья Бестемьянова
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