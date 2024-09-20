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Сегодня, 22:08

Самоделкина заняла четвертое место на этапе юниорского Гран-при в Турции

Сергей Разин
корреспондент
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Фигуристка, представляющая Казахстан, стала четвертой на этапе юниорского «Гран-при» в Турции.

17-летняя спортсенка набрала 174,58 балла. Первое место у южнокорейской фигуристки Юсеонг Ким (198,63 балла), вторую строчку завоевала японка Ами Накаи (191,61), замкнула тройку лучших Стефания Гладки из Франции (182,32).

С сезона-2024/25 Самоделкина выступает за национальную команду Казахстана. В июне этого года спорсменка стала победительницей летнего чемпионата страны.

Этап юниорского «Гран-при» в Турции:

1. Юсеонг Ким (Южная Корея) — 198,63 балла

2. Ами Накаи (Япония) — 191,61 балла

3. Стефания Гладки (Франция) — 182,32 балла

4. Софья Самоделкина (Казахстан) — 174,58 балла

5. Инга Гургенидзе (Грузия) — 170,96 балла...

8. Анастасия Бранденбург (Швейцария) — 160,95 балла...

18. Сабина Алиева (Азербайджан) — 129,84 балла

Софья Самоделкина
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