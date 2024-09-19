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Сегодня, 18:49

Показательные выступления российских фигуристов в Уфе отменили

Алина Савинова
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что фигуристы сборной России не будут проводить показательные прокаты в Уфе в октябре.

Изначально планировалось, что спортсмены выступят во время форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в столице Республики Башкортостан с 17 по 19 октября.

«Я, наверное, вас разочарую. Выступлений в Уфе у нас не будет. Мы будем там выступать с показательными выступлениями, но не во время форума, не в октябре. Немножко переносится. Там огромное количество мероприятий, приуроченных к заседанию совета при президенте. Чтобы проводить, нужно проводить хорошо. В организационном плане сейчас это будет достаточно сложно», — цитирует Когана РИА Новости.

С 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2024/25 состоится турнир по фигурному катанию на льду озера Байкал. Также в рамках отечественных соревнований пройдут финал Гран-при, чемпионат России, Кубок Первого канала среди юниоров и еще несколько командных турниров.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
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