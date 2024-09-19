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Сегодня, 15:03

Плющенко — о продолжении карьеры Игнатовой (Трусовой): «Она тренируется каждый день»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры Александры Игнатовой (Трусовой).

— Игнатова заявляла, что ей нужно несколько дней, чтобы принять решение о возможном продолжении карьеры...

— Звоните Александре Игнатовой. Она тренируется каждый день

— Тогда можно ли будет ее в ближайшее время увидеть в деле?

— Спросите у Александры Игнатовой.

— А вы бы хотели, чтобы она дальше продолжала?

— Спросите у Александры Игнатовой, — сказал Плющенко «СЭ».

Ранее спортсменка заявила, что в ближайшее время примет решение о возможном возвращении. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
Евгений Плющенко
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