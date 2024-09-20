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Фигуристку Титову, сменившую спортивное гражданство с России на Армению, сняли с этапа юниорского Гран-при в Польше

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Софья Титова.
Фото Global Look Press

Ранее представлявшая Россию армянская фигуристка Софья Титова снялась с этапа юниорского «Гран-при» в польском Гданьске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник.

15-летняя Титова сменила спортивное гражданство весной 2024 года, она тренируется под руководством Евгения Плющенко.

По информации источника, было принято решение снять спортсменку с турнира в Польше, это не связано со здоровьем Титовой. Скорее всего, фигуристка будет готовиться к следующим этапам юниорской серии «Гран-при».

Ранее Титову уже убирали из заявочных списков «Гран-при», из-за того что ее заявка была подана слишком поздно. Однако эту ситуацию удалось решить при помощи Международного союза конькобежцев (ISU).

Источник: РИА Новости Спорт
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Софья Титова
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