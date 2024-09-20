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Навка — о заявке Загитовой на грант в 75 миллионов рублей: «Я только за, Алина имеет на это право»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о заявке фигуристки Алины Загитовой на грант в размере 74 798 618 рублей для проведения ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Молодец Алина, я рада за нее! Так понимаю, масштаб ее шоу большой. Конкуренция — двигатель прогресса. Я только за, Алина имеет на это право. Я поддерживаю ее в этом начинании. Как можно не поддерживать?» — приводит Metaratings.ru слова Навки.

Целью шоу Загитовой заявлено формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Татьяна Навка
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