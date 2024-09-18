Тренер Татауров: «Для меня не слишком логично участие Игнатовой в прокатах»

Тренер по фигурному катанию Олег Татауров высказался о выступлении Александры Игнатовой (Трусовой) на контрольных прокатах сборной России.

«Для меня не слишком логично нынешнее участие Саши в прокатах. Если бы у неё была мотивация выиграть этапы Гран-при, чемпионат России, пройти сезон хотя бы до января, а потом снова уйти в шоу, я бы это понял. Но я не вижу, что она хочет соревноваться. Тогда зачем вообще нужны прокаты? Поэтому вопрос здесь не в том, нужна или не нужна, а в ней самой», — приводит слова Татаурова RT.

Ранее Игнатова заявила, что в ближайшее время примет решение о возможном возвращении. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.