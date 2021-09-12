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Тутберидзе — Валиевой: «Программа ушла, потому что ты гонялась за элементами»

19:30
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выступила на контрольных прокатах в Челябинске с произвольной программой.

Фигуристка упала с четверного сальхова, но прыгнула тройной аксель и четверной тулуп. Во второй половине программы Валиева упала с четверного тулупа и сделала каскады тройной флип — тройной тулуп и тройной лутц — тройной тулуп.

Разговор Валиевой с ее тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом после программы попал в эфир Первого канала.

Тутберидзе: «Программа ушла, потому что ты гонялась за элементами. Ты заход перед сальховом вообще поменяла».

Валиева: «А я так утром делала».

Тутберидзе: «И что?»

Глейхенгауз: «Утром сработало».

Валиева: «Утром сработал, в разминке».

Глейхенгауз: «Ладно, аксель второй мы выучили, осталось сальхов первый. Ты очень длинно летишь, очень растягиваешь».

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Иван Шитик все материалы автора

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