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Тарасова — о контрольных прокатах: «Трусова превзошла все ожидания»

19:40
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России.

В произвольной программе Трусова чисто исполнила пять четверных прыжков.

«Катание было потрясающим. У всех очень интересные программы. Трусова вообще превзошла все ожидания, которые только можно было себе представить. Не так часто у нас на глазах ставятся мировые рекорды. У нее, как и у всех, прекрасная программа», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

В олимпийском сезоне Трусова будет выступать под саундтрек из фильма «Фрида» в короткой программе. Произвольная программа была поставленая под саундтрек из фильма «Круэлла».

17-летняя россиянка является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12366015

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Екатерина Савостина все материалы автора

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