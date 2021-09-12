Щербакова: «Очень много было проблем в процессе тренировок с этим платьем»

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своей произвольной программе, с которой выступила на прокатах в Челябинске.

— Расскажите о задумке вашей произвольной программы.

— История «Мастера и Маргариты». Вначале я чувствую приближение злой силы, прикосновения, звуки в голове. Так проходит первая половина программы. Затем Бал Воланда — очень нравится мне эта часть. Нужно показать сильную смену эмоций и настроения...

Как сказал Даниил Маркович, в этой задумке побеждает добро. Это показывает третья часть программы, которая начинается с дорожки. И здесь мне опять надо сменить образ, стиль катания. В этой программе нужно особо акцентировать внимание на задумке и в целом на образе

— Сколько было шуток про Аннушку, разлившую масло?

— В процессе постановки — не так много. Но я уже в соцсетях посмотрела, мне много кто об этом писал. Так что — да, такие шутки есть (смеется).

— Какие-то другие образы рассматривали?

— Нет, у нас сразу был такой подход. Даниил Маркович меня так увидел. Произведение читала, сейчас в процессе. Как только начали постановку, естественно, я решила полностью проникнуться образом. И мне очень хотелось бы довести эту постановку до такого состояния, как я ее чувствую.

— Если так часто меняется образ в программе, не думали ли опять применить фишку с платьем-трансформером?

— Мне хватило того опыта, я, честно говоря, не хотела бы возвращаться к этому никогда (смеется). На тот момент это было в тему, но сейчас — достаточно. Я считаю, это и не нужно, и хочется показать образы не сменой платья, а переменой настроения, стиля.

— Смены в платье-трансформере были стрессом?

— Очень много было проблем в процессе тренировок с этим платьем. Наверное, хорошо, что мы тогда заморочились и сделали это. Но мне хватило.