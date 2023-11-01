Тутберидзе рассказала, как готовилась программа Трусовой на Олимпиаду в Пекине

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о том, на какой программе настаивала Александра Трусова перед Олимпиадой в Пекине.

— Какая была бы тройка призеров на последней Олимпиаде, если бы Трусова и Косторная остались? Валиеву убираем за скобки.

— Мне трудно сказать, потому что перед тем, как Саша ушла, она заявила себе очень сложный контент, с которым мы должны были справиться. Спортсмен говорит: «Я хочу прыгать это, это, это», а мы пытаемся объяснить, что это ни физически, ни функционально пока нереально. Голова еще должна перестроиться с одного прыжка на другой — это такая работа. Саша заявила нам контент, который она хочет прыгать: мы никак не могли с ним справиться, переварить его. Перед чемпионатом мира, который в итоге отменят из-за коронавируса, мы выложили это видео, потому что она начала собирать эту программу чисто. Это был вау-эффект.

— Сколько у нее в той программе было четверных прыжков?

— Столько, сколько и в итоговой версии.

— Тогда был еще тройной аксель.

— Тогда он у нее был получше, а потом совсем ушел. Она не хотела катать без него. Здесь и мы не понимали, стоит ли ее отговаривать, потому что ее один раз отговорили от тройного акселя, она нас послушала и сделала на двойном акселерат степ-аут — это огромная ошибка, получаешь сразу минус три. Она вышла со льда злая на нас и сказала: «Мне нельзя облегчать программу. Я не могу на нее собраться, потому что все равно буду делать ошибки».

— Она все время говорила, что двойной аксель — это очень легкий прыжок, и бесконечно это повторяла.

— Саша и на мире тоже ошибку совершила на каскаде, в короткой программе она улетела. То есть на самом, может, ей и нельзя было [упрощать программу].

— То есть все-таки Трусова?

— То, как оно тогда шло, может быть, Саша Трусова, потому что она набирала, — сказала Тутберидзе в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу».