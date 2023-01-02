Тутберидзе показала, как отпраздновала Новый год
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе показала, как отпраздновала Новый год.
Она опубликовала фотографии с дочкой Дианой Дэвис и ее партнером в танцах на льду Глебом Смолкиным, и написала:
«С Новым годом! Желаю всем меньше ненависти в душе. Ненависть разрушительна. Больше любви и уважения к людям и жизни. Любовь разрушает искусственно созданные границы. Очень надеюсь, что следующий год будет объединять людей независимо от расы, национальности или цвета паспорта. Всем Здоровья, Мира и Любви. P. S. У нас планета одна на всех, так давайте ее беречь».
Этери Тутберидзе, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Соцсети
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