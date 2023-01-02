Мишина: «Мне очень понравилась произвольная программа у Трусовой на Олимпиаде, это одна из ее лучших программ»

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина ответила на вопрос о лучших программах фигуристов в 2022 году.

«Много было ярких постановок в этом году, у Кондратюка была хорошая программа во время Олимпиады. Мне очень понравилась произвольная программа у Саши Трусовой на Олимпиаде, это одна из ее лучших программ, по тому как она каталась. Она не всегда себя так проявляет, было очень много прыжков, тогда она себя очень ярко показала во внешнем, в костюме и в катании. Конечно, она прокатала очень сильно эту произвольную, немного не хватило, возможно, из-за короткой программы или где-то чисто не хватило, потому что не думаю, что было предвзято, все было объективно, когда вынесли оценки», — приводит Metaratings.ru слова Мишиной.

Александра Трусова выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Марк Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном соревновании.