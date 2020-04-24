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Туктамышева похвасталась эффектным образом в красном. Первой свое восхищение выразила Медведева

19:36
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева в своем Instagram поделилась фотографией в красном брючном костюме.

— Брючный костюм — это всегда любовь, а красный вообще не оставляет шансов, — подписала фотографию Туктамышева.

— Я обожгла большой палец правой руки, — первой прокомментировала фотографию двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. — Спасибо, Лиза.

Из-за пандемии коронавируса практически все соревнования в мире отменены, а спортсмены тренируются в условиях самоизоляции у себя дома.

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