Туктамышева похвасталась эффектным образом в красном. Первой свое восхищение выразила Медведева
19:36
Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева в своем Instagram поделилась фотографией в красном брючном костюме.
— Брючный костюм — это всегда любовь, а красный вообще не оставляет шансов, — подписала фотографию Туктамышева.
— Я обожгла большой палец правой руки, — первой прокомментировала фотографию двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. — Спасибо, Лиза.
Из-за пандемии коронавируса практически все соревнования в мире отменены, а спортсмены тренируются в условиях самоизоляции у себя дома.