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16 февраля, 12:45

Трусова заменит Валиеву в весеннем туре шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Савинова
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова заменит Камилу Валиеву в весеннем туре ледовых шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

14 февраля команда российского тренера объявила, что Валиева не выступит в туре, который пройдет с 30 марта по 30 апреля в 13 городах России. Позже сообщалось, что Валиева не сможет принять участия в Играх будущего в Казани в качестве спортсменки.

«Трусова являлась и является членом команды Тутберидзе. Спортсменка пропустила прошлогодний тур из-за несовпадения свободных дней в ее графике с датами нашего шоу. В этом же году все сошлось и мы рады сообщить вам, что Александра примет участие во всех городах тура», — сказано в заявлении команды Тутберидзе в социальных сетях.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025 года. 17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Фигурное катание
Александра Трусова
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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