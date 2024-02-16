Фигуристка Степанова объяснила важность международных выступлений

Фигуристка Александра Степанова отметила важность международных турниров и выступлений за границей для спортсменов.

— Мы поняли за небольшое время, проведенное в Китае, что это необходимо спортсменам — выезжать за границу, выступать и соревноваться там. Это безумный опыт. Хочется, конечно, чтобы такие выезды проходили чаще, — сказала Степанова.

Степанова в паре с Иваном Букиным принимает участие в Спартакиаде сильнейших 2024. Пара набрала 90,06 балла за ритм-танец.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию соревнований по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде сильнейших.