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16 февраля, 11:17

Косторная сообщила, что перенесла операцию на плече

Алина Савинова
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Алена Косторная рассказала, что успешно перенесла операцию после травмы плеча.

«Ребята, меня прооперировали еще вчера. Все хорошо», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Косторная и ее партнер Георгий Куница не примут участия в Спартакиаде сильнейших 2024 года из-за травмы спортсменки. Турнир по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде пройдет с 16 по 18 февраля.

Косторная и Куница встали в пару в феврале 2023 года. Раньше спортсменка выступала в одиночном фигурном катании. На дебютном чемпионате России в Челябинске пара заняла итоговое девятое место.

20-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, а также серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призером чемпионатов России в женском одиночном катании.

Фигурное катание
Алена Косторная
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