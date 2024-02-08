Трусова выступит вместо Загитовой на пятом этапе «Битвы школ»
Призер Олимпийских игр Александра Трусова выступит с показательным номером на пятом этапе Кубка московского спорта по фигурному катанию — «Битва школ», сообщают в пресс-службе соревнований.
Фигуристка заменит олимпийскую чемпионку Алину Загитову, чей номер перенесен.
«Битва школ» состоится 11 февраля в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве.
Ранее Трусова заменила Камилу Валиеву в мастер-классе на ВДНХ.
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