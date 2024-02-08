Что не так с делом Валиевой? Разбор нюансов дела с юристами в прямом эфире!

8 февраля в 19:00 на YouTube-канале «Кваксель» мы проведем эфир, посвященный публикации мотивировочной части дела фигуристки Камилы Валиевой. Ученица Этери Тутберидзе была дисквалифицирована на четыре года.

В гостях в редакции «СЭ» — спортивные юристы компании «Клевер Консалт» Анна Анцелиович и Артем Пацев. Анна — экс-гендиректор РУСАДА, Артем работал защитником российской бобслеистки Надежды Сергеевой, которая была оправдана по делу о положительной допинг-пробе на триметазидин, как и у Валиевой. Ведущий — Дмитрий Кузнецов.

Вместе с экспертами мы обсудим:

— Почему защита Валиевой оказалась такой слабой?

— Кто несет ответственность за версии о деде и десерте и неготовность пробы в срок?

— Каковы юридические особенности дела? По мнению юристов, мотивировочная часть оказалась крайне необычной с точки зрения спортивного права.

Мы также постараемся обсудить все вопросы, которые вы пришлете в чат эфира и комментарии.