Валиева не примет участие в мастер-классе на ВДНХ после дисквалификации, ее заменит Трусова

Российская фигуристка Камила Валиева не проведет мастер-класс на катке ВДНХ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского общества «Знание».

17-летняя спортсменка должна была провести «Экскурсию со знанием», а затем должен был состояться мастер-класс. Вместо Валиевой мастер-класс проведет Александра Трусова.

Ранее Валиева опубликовала в своем Telegram-канале видео с прокатом, которое собрало более 60 тысяч комментариев за час.

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Во вторник, 30 января, стало известно, что сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата Валиевой.