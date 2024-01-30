Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:06

Валиева не примет участие в мастер-классе на ВДНХ после дисквалификации, ее заменит Трусова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева не проведет мастер-класс на катке ВДНХ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского общества «Знание».

17-летняя спортсменка должна была провести «Экскурсию со знанием», а затем должен был состояться мастер-класс. Вместо Валиевой мастер-класс проведет Александра Трусова.

Ранее Валиева опубликовала в своем Telegram-канале видео с прокатом, которое собрало более 60 тысяч комментариев за час.

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Во вторник, 30 января, стало известно, что сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата Валиевой.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Александра Трусова
Камила Валиева
1
Читайте также
В России появился новый отечественный автобренд XCITE
Отец и дочь сгорели в новом BMW в Калужской области
СМИ узнали о предложении Зеленского уйти Залужному в отставку без должности взамен
Драматурга Гельмана сбила машина в центре Москвы
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пост Валиевой собрал более 60 тысяч комментариев за час

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости