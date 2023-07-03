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Трусова — о выступлении под собственный трек: «Все начали подпевать, и я покрылась мурашками»

Алина Савинова
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от выступления под собственную песню на Дне московского спорта в «Лужниках».

«Конечно, я слышала, как болельщики пели мою песню во время выступления. Это круто! Вначале я услышала, как отреагировали люди, когда включилась музыка. А потом начались слова, и все начали подпевать. Это было настолько приятно, что я вся покрылась мурашками. Здорово, что столько людей знает мою песню. Очень круто, очень приятно. Такая поддержка! Я получила огромное удовольствие», — приводит Sport24 слова Трусовой.

В день своего 19-летия, 23 июня, фигуристка представила песню под названием «Два крыла» и клип на нее. 1 июля на Дне московского спорта Трусова выступила с программой под собственный трек.

Трусова является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-07-03-trusova-o-svoyem-vystuplenii-v-luzhnikakh-vse-nachali-podpevat-ya-vsya-pokrylas-murashkami
Фигурное катание
Александра Трусова
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