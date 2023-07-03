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Трусова — о своей дебютной песне: «Мне предложили записать, для меня это было удивлением»

Алина Савинова
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, почему решилась на запись собственного трека.

«Мне предложили записать, это для меня было удивлением. Я очень не люблю свой голос. Никогда не хотела, чтобы при мне слушали мои интервью. Поэтому записывать и потом слушать песню мне было сложно. Мы занимались пять дней по два часа, и в итоге получилось записать трек. Сначала меня учили вокалу, а потом отрабатывали уже конкретно эту песню. Потом, в перерыве между отпуском и сборами, я записала клип. Решение было принято очень быстро. Времени было мало. Я спрашивала: «Как мы все успеем?». Мне отвечали: «Успеем». В итоге записывали ночью — в тот день я спала всего один час», — приводит Sport24 слова Трусовой.

В день своего 19-летия, 23 июня, фигуристка представила песню под названием «Два крыла» и клип на нее.

Трусова является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-07-03-trusova-o-svoyem-treke-i-klipe-zapisyvali-nochyu-v-tot-den-ya-spala-vsego-odin-chas
Фигурное катание
Александра Трусова
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