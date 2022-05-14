Трусова рассказала, можно ли совмещать профессиональный спорт и отношения

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, есть ли место отношениям в профессиональном спорте.

«До Олимпиады я бы на сто процентов сказала, что не надо. Надо забыть о личной жизни и выступать. Но после — мне кажется, что можно, чтобы и была личная жизнь, и выступать хорошо. Самое главное — разграничивать», — сказала Трусова YouTube-каналу «Моховая-9».

Ранее 17-летняя спортсменка опубликовала совместное фото с российским фигуристом Марком Кондратюком.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова заняла второе место в женском одиночном катании, уступив лишь другой россиянке, Анне Щербаковой. На Играх Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, три из них — чисто.