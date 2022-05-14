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Сегодня, 11:04

Александра Трусова рассказала, планирует ли учить пятерной прыжок

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Серебряный призер Олимпиады Александра Трусова рассказала, будет ли учить пятерной прыжок.

«В интервью я сказала, что хотела бы попробовать пятерной прыжок и, если я буду над ним работать, то, конечно, хотела бы сделать раньше всех.

Для этого нужна очень хорошая форма, очень хорошая подготовка. Я должна полностью тренироваться, ни на что не отвлекаться и учить этот прыжок, потому что это действительно травмоопасно, и есть нюансы, которые я должна подготовить.

Я пробовала его прыгать и в прошлом году, и в этом. Конечно, пока что это только попытки, я не тренирую его», — сказала Трусова YouTube-каналу «Моховая-9».

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова заняла второе место в женском одиночном катании, уступив лишь другой россиянке, Анне Щербаковой. На Играх Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, три из них — чисто.

 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tmpJT9A9CnI
Фигурное катание
Александра Трусова
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