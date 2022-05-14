Александра Трусова рассказала, планирует ли учить пятерной прыжок

Серебряный призер Олимпиады Александра Трусова рассказала, будет ли учить пятерной прыжок.

«В интервью я сказала, что хотела бы попробовать пятерной прыжок и, если я буду над ним работать, то, конечно, хотела бы сделать раньше всех.

Для этого нужна очень хорошая форма, очень хорошая подготовка. Я должна полностью тренироваться, ни на что не отвлекаться и учить этот прыжок, потому что это действительно травмоопасно, и есть нюансы, которые я должна подготовить.

Я пробовала его прыгать и в прошлом году, и в этом. Конечно, пока что это только попытки, я не тренирую его», — сказала Трусова YouTube-каналу «Моховая-9».