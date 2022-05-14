Александра Трусова рассказала, что думает о шоу «Ледниковый период»

Российская фигуристка Александра Трусова поделился мыслями по поводу шоу «Ледниковый период». Она призналась, что следила за парой Евгении Медведевой и Дани Милохина.

«Да, их номера смотрела. Было интересно, потому что она одиночница, и как она будет кататься в паре. Я не знаю. Потому что я видела, как он (Даня Милохин — Прим. «СЭ») ее уронил. Я даже спортсменам, хорошо катающимся, не особо доверяю, чтобы они начали меня поднимать.

Десять раз проверю, точно ли у него все хорошо, и потом только, может быть, разрешаю себя поднять и то все время говорю, что мне очень страшно.

А человек, который еще не умеет стоять на коньках — сначала надо научиться кататься, потом правильно поднимать... Я не знаю. Это, мне кажется, сложно», — сказала Трусова YouTube-каналу «Моховая, 9».