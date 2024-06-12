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Сегодня, 15:36

Хореограф Михайлов рассказал о программах фигуристки Муравьевой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Программы фигуристки Софьи Муравьевой будут классическими, рассказал хореограф Никита Михайлов.

«Когда меня пригласили, у ребят идея уже была, они заранее все выбрали. Программы у Сони классические, но не прям лирические. У нас там из одного произведения два разных образа, которые мы раскрываем в короткой и произвольной программах. По музыке я поиграл, музыку не всю прям классику берем, будут обязательно новинки», — приводит слова Михайлова ТАСС.

17-летняя Муравьева тренируется под руководством Евгения Плющенко. В прошедшем сезоне спортсменка заняла второе место на чемпионате России.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Софья Муравьева
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