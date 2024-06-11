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Сегодня, 11:03

Мишин — о Костомарове: «Назову ли его птицей Феникс? Считаю, у него должен быть более высокий титул»

Зарина Халимхонова
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, считает ли Романа Костомарова птицей Феникс российского спорта.

— Считаете ли вы Романа Костомарова птицей Феникс российского спорта?

— Нет. Считаю, ему должен быть присужден более высокий титул. Его мужество должно быть измерено другим критерием. Роман с нами был, и Роман с нами есть! — сказал Мишин «СЭ».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023-го стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее режиссер Сарик Андреасян рассказал, что снимет художественный фильм о Романе Костомарове.

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Роман Костомаров
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