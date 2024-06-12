Хореограф Михайлов назвал свою самую значимую постановку

Хореограф ряда российских фигуристов Никита Михайлов рассказал о своей самой значимой постановке.

«Олимпийская произвольная Марка Кондратюка — моя самая значимая постановка. Олимпийская программа навсегда ею и останется. Сложно сказать после такого сезона, что какая-то вышла удачнее. Мы со Светланой Владимировной [Соколовской] обсуждали, что был «Иисус», а остальные произвольные «ну, так». В этом сезоне у нас новая попытка, я надеюсь, мы это исправим. Мне кажется, это будет круто», — приводит слова Михайлова Sport24.

20-летний Кондратюк — чемпион Европы 2022 года. На Олимпиаде-2022 он занял 15-е место. В сезоне-2023/24 спортсмен занял десятое место на чемпионате России и стал вторым в финале «Гран-при России».