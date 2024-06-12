Тарасова призналась, что больше не хочет думать о деле Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что больше не хочет думать о последствиях дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы в деле Валиевой ничего не добились и вряд ли добьемся, все проиграли. Да, мы подали апелляцию, но больше не поднимали эти вопросы. Я не хочу про это думать, хочу думать про будущее. Я никогда про прошлое не думала, меня так учил мой папа: «Смотри вперед и думай о будущем». Хуже, чем есть сейчас, уже не будет», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

11 июня стало известно, что апелляция канадской стороны на решение о присуждении сборной России бронзовых медалей олимпийского командного турнира фигуристов 2022 года будет рассмотрена Спортивным арбитражным судом (CAS) 22 июля. Канадская сторона просит переместить российскую команду на четвертое место, а сборную Канады — на третье.