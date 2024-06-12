Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:20

Тарасова призналась, что больше не хочет думать о деле Валиевой

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что больше не хочет думать о последствиях дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы в деле Валиевой ничего не добились и вряд ли добьемся, все проиграли. Да, мы подали апелляцию, но больше не поднимали эти вопросы. Я не хочу про это думать, хочу думать про будущее. Я никогда про прошлое не думала, меня так учил мой папа: «Смотри вперед и думай о будущем». Хуже, чем есть сейчас, уже не будет», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

11 июня стало известно, что апелляция канадской стороны на решение о присуждении сборной России бронзовых медалей олимпийского командного турнира фигуристов 2022 года будет рассмотрена Спортивным арбитражным судом (CAS) 22 июля. Канадская сторона просит переместить российскую команду на четвертое место, а сборную Канады — на третье.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
Читайте также
Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михайлов: «Тема короткой программы Семененко классическая по музыке»

Канада отозвала с повестки конгресса ISU предложение по упрощению правил перехода между сборными

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости