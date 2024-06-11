Тарасова полагает, что финансовые убытки ISU связаны в том числе и с отстранением россиян

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что отстранение российских спортсменов увеличило финансовые убытки Международного союза конькобежцев (ISU).

10 июня сообщалось, что убытки ISU в 2023 году составили 8,6 миллиона швейцарских франков. В 2022-м финансовые потери составляли 18,2 миллиона.

«Их доходы падают в том числе и в связи с нашим отстранением», — цитирует Тарасову ТАСС.

Российские спортсмены с февраля 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU. 4 июня появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев также не планирует допускать россиян к соревнованиям в следующем сезоне.