В CAS подтвердили проведение 12 июня слушаний по апелляциям российской стороны по делу Валиевой

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) ответили на вопрос «СЭ» о ближайших слушаниях 12 июня.

«Слушания по следующим вопросам состоятся 12 июня 2024 года: Олимпийский комитет России (ОКР) против Международного союза конькобежцев (ISU); Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) против ISU; Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Виктория Синицина и Камила Валиева против ISU.

Дата слушаний по оставшемуся делу (CAS 2024/A/10354 Мэдлин Шизас, Жиль Пайпер, Поль Пуарье, Кирстен Мур-Тауэрс, Майкл Маринаро, Эрик Рэдфорд, Ванесса Джеймс и Роман Садовский, Skate Canada, Олимпийского комитета Канады против Международного союза конькобежцев (ISU), Международного олимпийского комитета (МОК), Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России и Александра Галлямова, Виктории Синициной, Анастасии Мишиной, Никиты Кацалапова, Камилы Валиевой и Марка Кондратюка будет назначена в ближайшее время», — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Игр-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.

Также, согласно решению CAS, Валиевой запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

В феврале CAS зарегистрировал апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды на решение о перераспределении медалей.