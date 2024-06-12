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Сегодня, 04:38

Михайлов: «Тема короткой программы Семененко классическая по музыке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хореограф Никита Михайлов рассказал, что короткая программа фигуриста Евгения Семененко будет классической по музыке.

«Тему короткой программы Женя выбрал с Алексеем Николаевичем [Мишиным], ближе к классике, классическая по музыке. Это что-то вечное, музыка «вечное», — цитирует ТАСС Михайлова.

20-летний Семененко является двукратным чемпионом России (2022, 2023), победителем командного чемпионата мира (2021), чемпионом России среди юниоров (2021), победителем финала Кубка России (2021), бронзовым призером этапа Гран-при в Канаде (2021).

Источник: https://tass.ru/sport/21070595
Фигурное катание
Евгений Семененко
Никита Михайлов
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