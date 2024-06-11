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«Иван Грозный, пыточная в Белграде». Британские СМИ опасаются сербских фанатов

Британские СМИ опасаются, что сербские фанаты нападут на англичан на Евро
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Англичане опасаются сербских ультрас и особенно фаната Ивана Богданова (слева).
Фото Global Look Press
Говорят, что те нацелились на англичан.

Евро-2024 в Германии все ближе, и чего пока мало вокруг турнира — фанатских скандалов. Но британские медиа, которых эта тема интересует как минимум со времен чемпионата мира в России, не подвели — на этот раз под прицел попали сербские ультрас.

Издание Daily Mail пишет: «УЕФА явно стремится продвигать семейный имидж на Евро. Но вряд ли болельщиков сборной Англии встретят с такой любовью грозные сербские хулиганские банды. Например, «Охотники за головами» и «Могильщики», которые, как опасается полиция, могут нацелиться на тех, кто пойдет на матч Англии и Сербии в воскресенье вечером».

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Сербские фанаты описываются в статье как люди, имеющие опыт серьезного насилия, — якобы многие из них обвиняются в похищениях, изнасилованиях, убийствах. Некоторые, по данным Daily Mail, виновны в политическом насилии, разжигании бандитских войн и рэкете. А ультрас белградского «Партизана», как считают в Англии, и вовсе открыли пыточную в бункере на территории, принадлежащей клубу.

Сербский фанат Иван Богданов.
Тот самый себский фанат Иван Богданов.
Фото Getty Images

Издание делает отдельный акцент на сербском фанате Иване Богданове, известном как Иван Грозный, который якобы уже направляется в Германию: «Большинство болельщиков Англии будут надеяться, что им не придется встретиться лицом к лицу с этим самым известным хулиганом балканской страны, ведь он провел два года в итальянских и сербских тюрьмах».

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Гораздо спокойнее ситуацию объяснили в The Guardian — так, по данным издания, немецкие власти действительно обозначили встречу Сербия — Англия как рискованную с точки зрения общественной безопасности. Но конкретных данных у полиции нет — они просто ожидают 400-500 человек, «ищущих насилия».

При этом, по информации The Guardian, численный перевес болельщиков будет не в пользу сербов — на игру приедет около 40 тысяч англичан и всего 5-8 тысяч гостей из Сербии. Но меры в полиции все равно принимают и отправят на игру около тысячи человек личного состава.

Нередкий антураж на матчах сербского футбола.
Фото Global Look Press

При этом в Daily Mail, пугая сербскими фанатами, забыли упомянуть соотечественников. Но это сделали в The Guardian — напомнили, что более 1600 английских фанатов вынуждены были сдать свои паспорта по месту жительства. Немецкие власти хотели убедиться, что те не посетят Германию до самого финала. Между двумя странами по этому вопросу очень серьезное сотрудничество.

В любом случае оба издания уверяют: для обеспечения порядка предпринимаются максимальные меры. Вплоть до борьбы с беспилотниками — немецкая полиция предупредила, что запускать их запрещено, и у властей есть силы и средства для борьбы с БПЛА. «Мы заставим их приземлиться», — сказали в немецкой полиции.

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При этом стражи порядка пообещали не наказывать английских фанатов за песню «Десять немецких бомбардировщиков», одну из самых знаменитых антинемецких песен в репертуаре британских ультрас. «Это глупая песня, но она не запрещена. Наказывать за нее мы не будем», — добавили в полиции.

Матч Сербия — Англия пройдет в воскресенье, 16 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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