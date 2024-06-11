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Сегодня, 06:27

Домнина о том, как изменилась их жизнь с Костомаровым: «Мы стали чаще посещать футбол»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Роман Костомаров и Оксана Домнина на матче ЦСКА — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Оксана Домнина, бронзовый призер Олимпийских игр в танцах на льду и жена олимпийского чемпиона Романа Костомарова рассказала, что они с супругом стали значительно чаще посещать футбольные матчи.

«После того как Роман стал амбассадором благотворительной программы, мы чаще стали посещать футбольные матчи. Это новый виток в нашей жизни. Конечно, жизнь стала другой, но мы стараемся выровнять свой ритм и максимально привести к тому, что у нас был раньше. В жизни каждого человека встречаются сложные ситуации, но то, как Роман это проходит, и в силу того, что он олимпийский чемпион, вдохновляет многих людей. И мы часто слышим: «Что же мы сидим на диване, ведь Роман держится, борется и идет дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Домниной.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

17 декабря того же года на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

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