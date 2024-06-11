CAS 22 июня рассмотрит жалобу Канады на бронзу российских фигуристов на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) 22 июня планирует рассмотреть жалобу Канады на присуждение бронзовых медалей российским фигуристам на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова юридического советника Международного союза конькобежцев (ISU) Майкла Гистлингера.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Игр-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.

Канада, занявшая четвертое место, подала апелляцию на это решение, поскольку посчитала, что имеет право претендовать на бронзовые медали Олимпиады.