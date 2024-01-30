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Сегодня, 11:10

Авербух поддержал Валиеву: «Ты обязательно поднимешься на свой олимпийский пьедестал»

Руслан Минаев
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Илья Авербух прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении фигуристки Камилы Валиевой.

В понедельник, 29 января, стало известно, что CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

«Пробравшись через все тернии, ты обязательно поднимешься на свой олимпийский пьедестал и станешь историей! Камила, уверен, все это тебе под силу! Твои программы, бесспорно, бриллианты фигурного катания!» — написал Авербух в Telegram-канале.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку к личным соревнованиям Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.

Фигурное катание
Илья Авербух
Камила Валиева
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