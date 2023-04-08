Тарасова: «Смена тренера пойдет на пользу Худайбердиевой и Базину»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об уходе пары Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина от тренера Дениса Самохина.

«Переходами все свою судьбу решают. И они в том числе. Пойдет ли им на пользу смена обстановки? Думаю, конечно, пойдет», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

8 апреля Самохин сообщил об уходе из своей группы Худайбердиевой и Базина.

Худайбердиева и Базин в завершившемся сезоне завоевали золотые медали чемпионата России в танцах на льду.