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Сегодня, 14:35

Тренер штаба Тутберидзе объяснил возможную причину снятия Трусовой с соревнований

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион мира Алексей Тихонов, работающий в команде Этери Тутберидзе с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, в разговоре с «СЭ» оценил снятие Александры Трусовой с финала Гран-при.

Ранее она пропустила чемпионат России. В обоих случаях причинами назывались проблемы со здоровьем.

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— Сашу я не вижу сейчас на тренировках, она катается в другой группе. Тоже, думаю, что нет мотивации — может быть. Очень сложно выдохнуть за один сезон. Она может вернуть свои четверные прыжки. Так, как она прыгает, не прыгает никто. Но пока она этого не показывает. Возможно, есть другие приоритеты на данный момент. (улыбается) Но это ее жизнь, и ей решать, что делать и куда идти дальше. Но было бы очень здорово для болельщиков фигурного катания, в том числе меня, увидеть Трусову снова в той форме, которую она показывала, — признался Тихонов.

Полностью разговор с Алексеем Тихоновым читайте на сайте «СЭ»

Фигурное катание
Александра Трусова
Этери Тутберидзе
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