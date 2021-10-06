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Тренер Шевченко и Еременко заявила, что счастлива участию фигуристов в Гран-при Японии

20:41

Тренер фигуристов, выступающих в танцах на льду, Софьи Шевченко и Игоря Еременко Ирина Жук рада, что ее подопечные получили возможность выступить на этапе Гран-при в Японии.

«Ребята очень довольны. В начале сезона мы расстроились, что они не получили право участия в Гран-при. Сейчас это для нас это как «кусок счастья». Соня летом приболела ковидом, была тяжелая подготовка, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выступить достойно.

Спасибо Федерации фигурного катания на коньках России, всем, кто любит эту пару. Нам было очень приятно видеть, как поддерживают ребят. Главное, чтобы здоровье не подвело», — сказала Жук ТАСС.

Этап Гран-при в Японии по фигурному катанию пройдет с 12 по 14 ноября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12597363

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Иван Шитик все материалы автора

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