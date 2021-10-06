Сотникова выступит в новогоднем шоу Плющенко
Аделина Сотникова выступит в новогоднем шоу Евгения Плющенко
22:01
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова Аделина Сотникова выступит в новогоднем спектакле двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Щелкунчик».
Шоу пройдет с 30 декабря по 5 января в Москве.
Постановщиком ледового спектакля стал бывший художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин.
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