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Сотникова выступит в новогоднем шоу Плющенко

Аделина Сотникова выступит в новогоднем шоу Евгения Плющенко
22:01
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова Аделина Сотникова выступит в новогоднем спектакле двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Щелкунчик».

Шоу пройдет с 30 декабря по 5 января в Москве.

Постановщиком ледового спектакля стал бывший художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин.

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Иван Шитик все материалы автора

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