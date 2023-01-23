Траньков о словах Загитовой на Кубке Первого: «Алина вправе вести себя так, как она считает нужным»

Тренер по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о словах Алины Загитовой на Кубке Первого канала.

«Алина вправе вести себя так, как она считает нужным. Я думаю, что нужно больше интересоваться спортом. Тем более если ты капитан, победоносный капитан, тем более если ты интересуешься хоккеем. Нужно знать, что в спорте есть такое понятие как фейр-плей. Не все ребята знают, что это такое. В том числе это проблема нашего взрослого поколения, что мы где-то не научили, где-то не объяснили, что понятие фейр-плей очень важно, что самое главное в спорте — это благородство и равная борьба.

Отсутствие знания фейр-плей отразилось на реакции Алины. Но в принципе я не видел никакого негатива, исходящего от Алины, ни в сторону нашей команды, ни в сторону Камилы. Думаю, что это немного раздутая претензия», — цитирует Транькова Metaratings.ru.

Команда «Красная машина» Алины Загитовой победила на Кубке Первого канала.

В соревнованиях одиночниц участницы из команды Загитовой набрали на 40 баллов больше, чем фигуристки команды Камилы Валиевой.

Финальный счет: «Красная машина» — «Нас не догонят» — 2344,24: 2275,42.

«Красная машина» выиграла турнир третий год подряд, дважды капитаном была Загитова, еще один раз она была пресс-атташе команды.