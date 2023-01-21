Загитова «чуть-чуть» не согласилась с решением вычесть баллы у своей команды на Кубке Первого канала

Капитаны команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию Камила Валиева и Алина Загитова оценили решение организаторов после падение фигуристки Анастасии Зининой.

Валиева: «Мудро ли поступили что вычли баллы из-за падения Зининой? Считаю, что правильный поступок. Надеюсь, команда Алины примет этот поступок».

Загитова: «Я чуть-чуть не согласна с этим решением. Мой спортсмен в моей команде старался и выкладывался. Жалко, что такие ситуации бывают».

Оргкомитет Кубка Первого канала принял решение вычесть наименьшую сумму баллов из прокатов команды «Красной машины» в связи с ситуацией с Анастасией Зининой.

Фигуристка, выступающая за команду «Нас не догонят» Камилы Валиевой, не смогла закончить программу.