Траньков о Кубке Первого канала: «Мне было приятно, что я в команде Валиевой»

Траньков поделился мнением о работе Камилы Валиевой в качестве капитана команды «Нас не догонят» на Кубке Первого канала

Тренер по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о работе Камилы Валиевой в качестве капитана команды «Нас не догонят» на Кубке Первого канала.

«Мне лично хотелось бы видеть Камилу на льду, но было комфортно работать с этим капитаном. Во-первых, Камила — личность. Во-вторых, довольно сильный человек внутри. Последний год ее очень сильно закалил. Я уважаю ее как спортсменку и люблю как человека. Мне было приятно, что я в команде Камилы Валиевой», — цитирует Транькова Metaratings.ru.

Команда Валиевой «Нас не догонят» проиграла команде Алины Загитовой «Красная машина» (2275,42 : 2344,24). «Красная машина» выиграла турнир третий год подряд.