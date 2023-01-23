Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильным

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, остается стабильным, информирует ТАСС.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке и его подключили к аппарату ЭКМО.

Ледовый спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым в главной роли был перенесен на следующий год.

Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.