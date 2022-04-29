Мишин о Самодуровой: «Соня завершила карьеру и работает тренером»

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что Софья Самодурова, которая ранее рассказала о завершении профессиональной карьеры, теперь работает тренером в его штабе.

«Да, Соня завершила карьеру и работает тренером», — цитирует Мишина РИА «Новости Спорт».

19-летняя спортсменка, которая тренировалась в группе Мишина, становилась чемпионкой Европы в одиночном катании в 2019 году. Также Самодурова выигрывала бронзовую медаль командного чемпионата мира-2019.