Фигуристка Самодурова завершила профессиональную карьеру

Российская фигуристка Софья Самодурова объявила о завершении карьеры.

— Я уже закончила с карьерой, — цитирует Самодурову Sport24. — Вы — первый источник, которому я об этом докладываю (улыбается). Я уже тренирую в штабе Алексея Николаевича, в нашей группе. В мае будет набор детишек на мастер-классе, буду смотреть юных фигуристов, чтобы с ними работать.

— Сложно ли было принимать такое решение?

— Вообще спокойно. Думала, что будет какая-то апатия. Но... Вообще изи.

— Как подведешь итоги карьеры. Маленькая Соня Самодурова могла мечтать, что станет чемпионкой Европы?

— Не могла! Я об этом не могла мечтать даже в тот сезон, когда это случилось. Так подфартило, скажем так. Конечно, могу сказать, что моя карьера получилась успешной. Чемпионка Европы — это тоже какой-то труд.

19-летняя спортсменка становилась чемпионкой Европы в одиночном катании в 2019 году. В том же году Самодурова завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира.