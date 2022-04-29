Тарасова: «Самодурова попала в тренерский штаб Мишина. Что еще нужно для счастья?»
Татьяна Тарасова прокомментировала решение Самодуровой завершить карьеру и стать тренером
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на завершение карьеры Софьи Самодуровой.
«Самодурова попала в тренерский штаб Алексея Мишина, что еще нужно для счастья? Это просто прекрасно! Поздравляю ее, молодец!», — сказала Тарасова «СЭ».
Софья Самодурова завершила карьеру и перешла на работу в тренерском штабе Алексея Мишина.
19-летняя спортсменка становилась чемпионкой Европы в одиночном катании в 2019 году. В том же году Самодурова завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира.
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