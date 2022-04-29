Тарасова: «Самодурова попала в тренерский штаб Мишина. Что еще нужно для счастья?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на завершение карьеры Софьи Самодуровой.

«Самодурова попала в тренерский штаб Алексея Мишина, что еще нужно для счастья? Это просто прекрасно! Поздравляю ее, молодец!», — сказала Тарасова «СЭ».

Софья Самодурова завершила карьеру и перешла на работу в тренерском штабе Алексея Мишина.

19-летняя спортсменка становилась чемпионкой Европы в одиночном катании в 2019 году. В том же году Самодурова завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира.